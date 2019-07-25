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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре судебный пристав задержан за взятку

25 июля 2019 11:11
161
В Самаре судебный пристав задержан за взятку
500 тысяч рублей предназначались за прекращение исполнительного производства.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района города Самары.

По версии следствия, 4 июля 2019 года подозреваемый, находясь около дома, расположенного по улице Ново-Садовой в городе Самаре, получил от директора общества с ограниченной ответственностью денежные средства в качестве взятки в размере 500 тысяч рублей, за прекращение исполнительного производства о взыскании с указанного ООО более 1 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: pixabay.com

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