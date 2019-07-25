В Самаре судебный пристав задержан за взятку

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Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района города Самары.По версии следствия, 4 июля 2019 года подозреваемый, находясь около дома, расположенного по улице Ново-Садовой в городе Самаре, получил от директора общества с ограниченной ответственностью денежные средства в качестве взятки в размере 500 тысяч рублей, за прекращение исполнительного производства о взыскании с указанного ООО более 1 миллиона рублей.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com