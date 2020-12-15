В Самаре сотрудники Росгвардиии задержали подозреваемого в убийстве

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Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары.

Стражи правопорядка получили информацию о мужчине, получившем смертельное колото-резаное ранение. Инцидент произошел в подъезде одного из жилых домов поселка Мехзавод. Патрульные незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии росгвардейцы установили, что ранение потерпевшему 1986 года рождения нанес ранее незнакомый ему мужчина – в ходе внезапно возникшей ссоры злоумышленник ударил самарца неизвестным предметом, после чего скрылся. Выяснив у очевидцев происшествия, как выглядел нападавший, патрульные приступили к его розыску.

Отрабатывая пути возможного отхода преступника, сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Экипаж вневедомственной охраны задержал неоднократно судимого жителя Самары 1986 года рождения и передал для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».