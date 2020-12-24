В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении травм сожительнице

154

Глубокой ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы Октябрьского района Самары, получил сообщение о бытовом конфликте. Помощь сотрудников правоохранительных органов потребовалась возле дома, расположенного на улице Революционной, где и произошел инцидент.

Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия. По прибытии патрульные выяснили, что во время конфликта мужчина 1967 года рождения осколком стеклянной бутылки нанес травмы своей сожительнице. Сотрудники Росгвардии вызвали женщине 1967 года рождения медиков, задержали нарушителя общественного спокойствия и передали его своим коллегам из полиции.

По результатам разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».