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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре осужден мужчина, который планировал убийство матери своей жены и мужа матери

3 июня 2019 17:20
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С целью завладения их движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами.
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Виктору Кальяну и Павлу Меньшикову.

Установлено, что в ноябре 2017 года Кальян решил организовать убийство матери своей жены и мужа матери, с целью завладения их движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами. С этой целью он обратился к ранее знакомому мужчине и предложил ему совершить убийство, пообещав за совершение преступления вознаграждение в 1 миллион рублей после того, как жена Кальяна вступит в права наследства.

Мужчина согласился, но не решился убивать двоих человек, в связи с чем, было решено привлечь еще одного соисполнителя, который бы и совершил убийство тещи и тестя Кальяна, а этого киллера уже должен был убить указанный выше знакомый злоумышленника. Однако, получив от Кальяна орудие преступления – пистолет, он обратился в правоохранительные органы. И в роли исполнителя двойного убийства выступил уже сотрудник полиции, участвовавший в рамках оперативного эксперимента.

Затем Кальян передал «исполнителям» преступления 25 тысяч рублей на бытовые и транспортные расходы для поездки в город Анапу, где находились предполагаемые потерпевшие, а также передал фотографии и указал способ совершения убийства – инсценировка разбойного нападения. Однако задуманные преступления не были реализованы обвиняемым, по независящим от него обстоятельствам, поскольку в феврале 2018 года Кальян был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, Кальян совершил мошенничество и нескольких краж автомобильных колес на общую сумму более 40 тысяч рублей, одну из которых он совершил по предварительной договоренности с Меньшиковым.

Приговором федерального суда Самарского района города Самары Кальяну назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 14 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Меньшикову – 3 года 8 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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