В Самаре мужчина в маске пытался похитить из инкассаторской машины сумку с 1,9 млн рублей

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Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что предполагаемый злоумышленник в медицинской маске дождался, пока один из инкассаторов покинет машину. После чего проник в салон транспортного средства и распылил газ из перцового баллончика в лицо водителю. Мужчина схватил сумку с деньгами в сумме 1,9 млн рублей и попытался скрыться. В ходе завязавшейся борьбы инкассатору удалось сорвать со злоумышленника маску, после чего тот бросил сумку и убежал.В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее не судимый житель Самары 1984 года рождения. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска Самары недалеко от своего дома и доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и раскаялся.Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину задержалиФ. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.