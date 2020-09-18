В Самаре мужчина с топором за поясом напал на продавца магазина

195

Уже на следующий день подозреваемого 1988 г.р. задержали сотрудники уголовного розыска.

В полицию в Самаре поступило сообщение о разбойном нападении на продавца одного из магазинов, расположенного в Кировском районе Самары. На место происшествия дежурный направил ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции.

Полицейские опросили пострадавшего – продавца магазина 1998 года рождения. Потерпевший пояснил, что у него возник конфликт с посетителем магазина, который вытащил из сумки топор и угрожая им похитил золотую цепочку. После этого нападавший скрылся. Как выяснилось, в один из них подозреваемый сдал похищенную цепочку, пообещав работнику ломбарда принести очередной товар на следующий день. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, когда он попытался сдать мобильный телефон. При наружном досмотре мужчины был обнаружен топор, находившейся за поясом брюк.

Задержанный признался в нападении и пояснил, что данное преступление он совершил спонтанно, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное украшение подозреваемый сдал в ломбард, а на вырученные денежные средства купил алкоголь и мобильный телефон.

По данным следователей, задержанный 1988 г.р. – зарегистрирован на территории Саратовской области, ранее уже был судим за истязание, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти и в октябре 2019 года освободился из мест лишения свободы. Как установлено полицейскими, мужчина нигде не работает, временно проживает на территории Самары.

Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.

У полицейских есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению ряда преступлений на территории Самарской области. Если вы пострадали от действий подозреваемого, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 020 или 956-07-66.