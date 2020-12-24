В Самаре мошенница подделала документы ветерана боевых действий и получала выплаты

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В законную силу вступил приговор суда Куйбышевского района г. Самары в отношении жительницы областного центра 1957 года рождения. Женщина обвинялась в мошеннических действиях путем незаконного получения и присвоения бюджетных денежных выплат.

Согласно материалам уголовного дела, жительница Самары в 2002 году изготовила поддельные справки, свидетельствующие об её участии в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. На основании данных документов ей был присвоен статус ветерана боевых действий и Управлением Пенсионного фонда России по Самарской области с 2006 по 2019 гг. осуществлялись соответствующие ежемесячные выплаты, которые использовались ей по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района СУ УМВД России по Самаре в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе следственных действий женщина признала свою вину и возместила нанесенный ущерб. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу.

Судом Куйбышевского района г. Самара местная жительница признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.