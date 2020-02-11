В Самаре мошенница обманула 77-летнюю пенсионерку

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В полицию в Самаре обратилась жительница Кировского района 1942 года рождения с сообщением о том, что незнакомая женщина мошенническим путем похитила у нее денежные средства в размере 5000 рублей.Как пояснила 77-летняя заявительница, около дома, где она проживает, по улице Стара-Загора, к ней подошла неизвестная женщина, представилась знакомой подруги из другого города. Под предлогом передачи продуктовой посылки для общей знакомой женщина проследовала в квартиру пенсионерки. Войдя в доверие к заявительнице, женщина попросила денежные средства за продукты, и, пообещав разменять и дать сдачу с пятитысячной купюры, покинула квартиру.Правоохранители выяснили, что в полицию ранее обращались жительницы из разных районов областной столицы, ставшие жертвой мошенницы, схожей по приметам с разыскиваемой.В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность и места возможного нахождения 41-летней подозреваемой. После чего она была задержана полицейскими по месту проживания в селе Венера Похвистневского района Самарской области.В настоящий момент сотрудники ОВД проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным преступлениям. Все, кто пострадал от действий предполагаемой злоумышленницы, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурной части отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре: 8(846) 956-07-66, а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).