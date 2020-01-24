В Самаре бухгалтер присвоила 120 тысяч рублей, занизив сотрудникам премии

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В Самаре установлена и задержана 42-летняя женщина - бухгалтер компании по заготовке и переработке металлолома, подозреваемая в присвоении денежных средств компании.По данным сотрудников полиции, бухгалтер организации перевела на счета работников компании заниженную сумму премиальных денежных средств, завладев остальной суммой и укрыв свои действия от руководителей. Таким образом, злоумышленница причинила обществу с ограниченной ответственностью ущерб на сумму более 120 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей», сообщает облМВД.