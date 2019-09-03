В Самаре автоинспекторы пресекли незаконный оборот наркотиков

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В ходе несения службы инспекторами ДПС на Южном шоссе для проверки документов была остановлена автомашина «Богдан».Во время проверки документов полицейские заметили странное поведение 28- летнего водителя, который заметно нервничал при общении с сотрудниками Госавтоинспекции, и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, на что получили отказ.В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых мужчина добровольно выдал сотрудникам полиции из напоясной сумки пластмассовые футляры из-под наушников и карты памяти, внутри которых находились прозрачные пакетики с кристаллическим веществом белого цвета. Стражи правопорядка изъяли вещество и направили на экспертизу, которая впоследствии показала, что веществом является производное наркотического средства n-метилэфедрона общей массой 0,62 гр.По данным полиции, мужчина 1991 года рождения не судим, не работает, проживает в Самаре.Ввозбужденно уголовное дело. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает облМВД.