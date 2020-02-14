В Шигонах трое парней разгромили медпункт

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В полицию поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в помещении скорой помощи Шигонской ЦРБ трое парней учинили скандал и повредили имущество.На место происшествия выехала группа следственно – оперативная группа.Личности, устроившие скандал установлены.В отношении двоих местных жителей 2002 и 2001 годов рождения, причинивших ущерб на сумму 42 700 рублей, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного Кодекса РФ «Вандализм», сообщает облМВД.