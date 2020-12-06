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В России описали портрет типичной жертвы телефонных мошенников

6 декабря 2020 10:14
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В России описали портрет типичной жертвы телефонных мошенников

Чаще всего жертвами телефонных мошенников, притворяющихся сотрудниками банков, становятся одинокие мужчины в возрасте 28−37 лет с высшим образованием. Портрет типичного пострадавшего описала председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова, передает агентство «Прайм».

По ее словам, мужчины становятся жертвами злоумышленников в 57 процентах случаев, в то время как женщины — в 43 процентах.

Специалист указала, что россияне до 25 лет чаще попадаются на уговоры перевести деньги со счета на счет. При этом пожилые граждане в шесть раз чаще сообщают данные своей карты посторонним.

Также вероятность лишиться денежных средств в три раза выше у получивших высшее образование держателей карт, сообщает Lenta.Ru.

Федорцова добавила, что большинство жертв мошенников — одинокие или живущие в гражданском браке люди.

«Россияне семейные склонны все решения относительно денег согласовывать друг с другом, что защищает их от опасности потерять свои средства», — объяснила она.

Известно, что жертвами телефонных мошенников становятся управляемые люди — им, например, легко навязать ненужную покупку в магазине.

Злоумышленникам проще вынудить совершить необдуманный поступок молодых людей, которые не знают о главных принципах конфиденциальности, или пенсионеров, которые легче идут на контакт с незнакомцами и пугаются описываемых ими картин потери денег.

«Легкомысленность молодежи и привычка к открытости — это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует», — заключила Федорцова.

Ранее в Центробанке рассказали, как следует разговаривать с телефонными мошенниками, и научили россиян правилам общения с ними.

После принятия звонка не стоит применять простых слов типа «да», а лучший способ борьбы — просто прекратить разговор.

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