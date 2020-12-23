В Приволжском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже лодочного мотора

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Материальный ущерб организации, которой принадлежит лодка, составил более 80 000 рублей.

В ноябре этого года неизвестные в ночное время похитили лодочный мотор марки «TARPON» с моторной лодки, принадлежащей одной из организаций Приволжского района и находящейся у причала, расположенного в селе Заволжье. Материальный ущерб составил 80 788 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опросили возможных очевидцев произошедшего. Один из работников организации пояснил полицейским, что во время обхода территории увидел, как двое мужчин отбуксировали лодку от причала и скрылись в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка обнаружили пропажу на противоположном берегу от причала и установили, что с лодки снят мотор. Стражи порядка составили ориентировку с описанием похищенного и передали ее всем наружным службам.

В ту же ночь, во время несения службы на территории Приволжского района сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-2114, движущийся с превышением скорости. Законные требования полицейских об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и продолжил движение. Полицейские начали преследование нарушителя, и вскоре остановили автомобиль.

Поведение водителя и его пассажира вызвало у сотрудников ДПС подозрение, и они приняли решение досмотреть автомобиль. При досмотре в багажнике транспортного средства был обнаружен лодочный мотор, схожий по описанию с похищенным. Для выяснения всех обстоятельств водитель и пассажир автомобиля были доставлены в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса задержанные признались в содеянном. Один из них – ранее судимый за грабеж житель села Обшаровка 1988 года рождения, рассказал оперативникам, что работал в данной организации, поэтому был осведомлен о принадлежащей ей и стоявшей на причале моторной лодке. В день совершения преступления он вместе со своим приятелем, жителем того же села, 1985 года рождения, распивал спиртные напитки. Во время застолья предложил ему совершить кражу лодочного мотора и продать, а вырученные деньги разделить поровну. С наступлением темноты мужчины подъехали на автомобиле, принадлежащем одному из подозреваемых, на противоположный от причала берег. С помощью надувной лодки отбуксировали моторку к берегу, сняли с нее мотор и загрузили в багажник автомобиля. Когда возвращались с похищенным, по дороге от села Заволжье были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело? сообщает облМВД.