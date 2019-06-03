В Подмосковье зарезали бывшего бойца спецназа ГРУ, который вступился за прохожего
3 июня 2019 22:44
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В результате произошел конфликт, во время которого Белянкин выстрелил в воздух из пистолета, но его повалили и нанесли колотые раны в область сердца. Как сообщает телеканал "360", у Белянкина был травматический пистолет.
"Он увидел, что дерутся более 10 человек, и попытался разнять противоборствующих. Однако один из участников драки ударил его ножом, отчего потерпевший скончался", - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Еще одного пострадавшего во время конфликта доставили в больницу с ранением брюшной полости. Друг погибшего заявил, что к убийству причастны выходцы из южных регионов России. Еще один друг погибшего, Иван Суханов, рассказал агентству, что Белянкин во время службы воевал в Сирии, но 10 месяцев назад его контракт с Минобороны закончился. Он планировал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН.
РБК со ссылкой на друга Белянкина Сергея Иванова пишет, что одним из подозреваемых является сотрудник бара "БирХаус", возле которого проходила драка. Погибший был ефрейтором и четыре года служил в подразделении спецназа.
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство" (ч.1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, опубликованной на сайте ведомства, между потерпевшим и группой молодых людей "из-за личных неприязненных отношений" произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Имена участников конфликта СК не называет.
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