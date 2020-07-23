В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
23 июля 2020 16:22
152
Согласно данным СК, тело женщины 50-55 лет с выраженными гнилостными изменениями, завернутое в пакет, было обнаружено 22 июля в квартире многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа. По предварительным данным эксперта, смерть женщины наступила больше месяца назад.
"По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 июля 2020 14:07
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста... Закон
365
22 июля 2020 22:51
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения. Закон
395
22 июля 2020 22:41
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Закон
420
22 июля 2020 22:00
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Закон
397
22 июля 2020 21:06
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия. Закон
468
22 июля 2020 17:50
Они пробудут под стражей до 2 августа. Закон
444
22 июля 2020 16:46
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима. Закон
451
Происшествия
23 июля 2020 17:56
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор. Происшествия
78
23 июля 2020 12:48
Сотрудниками полиции выявлено 117 преступлений. Происшествия
256
23 июля 2020 11:49
Они сами покинули соцучреждение. Происшествия
336
Криминал
23 июля 2020 16:22
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей. Криминал
149
23 июля 2020 13:58
Мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования на сумму более 1 млн рублей. Криминал
193
23 июля 2020 10:43
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Криминал
229
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
942
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1600
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1466
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1493
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3792
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3271
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4310
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4344
Мероприятия