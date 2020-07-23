В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава Чечни также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию. Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе высшей награды страны - звания Героя РФ.
Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.
Перечислили миллион. Компания начала помогать женщине, на которую сбросили 30-килограммовый мешок
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли - хлореллы.
Биологическая очистка: с патогенными водорослями на водоемах Самары ведут борьбу с помощью полезных микроорганизмов
Слушания проходили по делу вдовы Толмацкого Юлии Киселевой. Женщина подала иск к ПФР, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца.
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и высажены новые зеленые насаждения, также разбиты газоны.
«Ерик Парк» в Куйбышевском районе Самары будет комплексно благоустроен в этом году
Тимофеев назначен исполняющим обязанности мэра на срок до 28 июля, когда пройдет внеочередная сессия Норильского городского совета депутатов.
В Норильске исполняющим обязанности мэра назначили члена ЛДПР
Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.
Китай запустил свой первый космический зонд по исследованию Марса. Видео
«ARTIS» — это ежегодная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям.
Творческие коллективы и солисты Самары приглашаются к участию в конкурсе на присуждение международной премии «ARTIS-2020»
сегодня  Четверг, 23 июля, 18:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 70.96
0.17
EUR 82.19
0.6
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины

23 июля 2020 16:22
152
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.
Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СК России.

Согласно данным СК, тело женщины 50-55 лет с выраженными гнилостными изменениями, завернутое в пакет, было обнаружено 22 июля в квартире многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа. По предварительным данным эксперта, смерть женщины наступила больше месяца назад.

"По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
23 июля 2020  14:07
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста тягоча.
Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста... Закон
365
22 июля 2020  22:51
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.
Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.  Закон
395
22 июля 2020  22:41
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Закон
420
22 июля 2020  22:00
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.
Суд по делу Ефремова начнется 29 июля
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.  Закон
397
22 июля 2020  21:06
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия.
В Тольятти сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия.  Закон
468
22 июля 2020  17:50
Они пробудут под стражей до 2 августа.
Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Они пробудут под стражей до 2 августа.  Закон
444
22 июля 2020  16:46
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.
Суд приговорил к 3,5 года колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.  Закон
451
Весь список
Происшествия
23 июля 2020  17:56
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.
Перечислили миллион. Компания начала помогать женщине, на которую сбросили 30-килограммовый мешок
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.  Происшествия
78
23 июля 2020  12:48
В Самарской области обнаружено и уничтожено более 58 тысяч кв.м. очагов наркосодержащих растений.
В Самарской области обнаружено и уничтожено более 58 тысяч кв.м. очагов наркосодержащих растений
Сотрудниками полиции выявлено 117 преступлений. Происшествия
256
23 июля 2020  11:49
В Самарской области ищут двух девушек-подростков
В Самарской области ищут двух девушек-подростков
 Они сами покинули соцучреждение. Происшествия
336
Весь список
Криминал
23 июля 2020  16:22
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.  Криминал
149
23 июля 2020  13:58
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав
Мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования на сумму более 1 млн рублей. Криминал
193
23 июля 2020  10:43
Убегая от патрульных, тольяттинец выбросил похищенный телефон
Убегая от патрульных, тольяттинец выбросил похищенный телефон
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Криминал
229
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
942
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1600
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1466
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1493
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3792
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3271
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4310
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4344
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные