В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины

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Согласно данным СК, тело женщины 50-55 лет с выраженными гнилостными изменениями, завернутое в пакет, было обнаружено 22 июля в квартире многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа. По предварительным данным эксперта, смерть женщины наступила больше месяца назад."По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.