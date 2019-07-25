В Подмосковье на детской площадке убили женщину
25 июля 2019 23:14
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Инцидент произошел на улице Лесной. Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 16:45 мск.
Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова заявила, что позднее сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, в Ногинске. «Полицейские продолжают комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемого», — добавила она.
На сайте подмосковного главка СКР сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Личность нападавшего установлена. Отмечается, что он нанес не менее 20 ножевых ранений.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, подозреваемым является супруг убитой. Для его розыска введен план «Перехват».
Фото: ГСУ СК РФ по Московской области
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