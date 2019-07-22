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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву

22 июля 2019 21:55
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Елена Григорьева неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных ряду общественно-политических проблем.
В Санкт-Петербурге возле своего дома была убита активистка Елена Григорьева, передает РБК. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.

«Гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено уголовное дело и по горячим следам якобы задержан подозреваемый», — сообщил он.

Региональное управление Следственного комитета сообщает, что тело женщины 1979 года рождения со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на Пулковской улице вечером 21 июля. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

В сообщении СК не говорится о том, что подозреваемый в убийстве был задержан. Однако слова Идрисова подтверждает «Фонтанка»: по данным издания, подозреваемого, 40-летнего жителя Башкортостана, удалось найти благодаря следу, который взяла служебная собака. Как пишет издание со ссылкой на базы республиканских судов, у подозреваемого были финансовые трудности из-за многочисленных кредитов.

Елена Григорьева неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных ряду общественно-политических проблем. В частности, она отстаивала права ЛГБТ-сообщества и выступала за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова. Идрисов утверждает, что в последнее время Григорьевой угрожали убийством. «Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было», — сообщил правозащитник.


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