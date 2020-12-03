В Отрадном женщина выбросила из кармана наркотик, избавляясь от вещдока

124

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую злоумышленницу. Стражи правопорядка получили ориентировку на преступницу, совершившую кражу с дачного участка. Во время задержания женщина выбросила из кармана своей сумки полиэтиленовый сверток, в котором находилось вещество белого цвета. Отрабатывая территорию, прилегающую к месту происшествия, патрульные заметили женщину, внешность которой совпадала с описанием разыскиваемой. На вопрос росгвардейцев о содержимом пакетика задержанная пояснила, что внутри находится наркотическое вещество.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали женщину 1973 года рождения, проживающую в Похвистневском районе, своим коллегам из полиции. По результатам исследования эксперты дали заключение, что в пакете находился синтетический наркотик массой 0,57 грамма. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.