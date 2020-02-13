В Новокуйбышевске у мужчины украли телевизор

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В полицию поступило сообщение 51-летнего жителя города о том, что из его дома пропало имущество: телевизор, два сотовых телефона и банковская карта. Ущерб пострадавший оценил как значительный для себя, в размере около 78 тысяч рублей. После проведения следственных действий по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело, назначено проведение необходимых экспертиз, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.Опрошенный пострадавший пояснил сотрудникам уголовного розыска, что проживает один. В день совершения преступления пригласил в гости мужчину, с которым ранее находился на лечении в стационаре. После ухода знакомого обнаружил пропажу имущества.Сотрудники отдела уголовного розыска в ходе засадных мероприятий задержали подозреваемого по месту прописки в городе Чапаевске.Задержанный был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Безработный мужчина 1993 года рождения, судимый в 2017 году за кражу, признался в содеянном. Он рассказал, что в день совершения преступления после совместного распития спиртных напитков, хозяин квартиры уснул. Злоумышленник забрал из квартиры чужое имущество с целью продажи и использования вырученных денежных средств в личных целях. Добравшись до Чапаевска на такси, молодой человек сдал телевизор и один из телефонов в ломбард. Обнаружив в чехле гаджета банковскую карту, расплатился за алкоголь и табачные изделия.Находившийся у подозреваемого телефон изъят и возвращен владельцу, сообщает облМВД.