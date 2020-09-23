В Новокуйбышевске сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже

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В ОМВД России по г. Новокуйбышевску от работника одного из промышленных предприятий города поступило заявление о пропаже сотового телефона. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель 1975 года рождения, работающий на территории этого предприятия в подрядной организации.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и рассказал, что обнаружил сотовый телефон на земле, решил продать его, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД. Похищенное имущество возвращено законному владельцу