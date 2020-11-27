В Нальчике учитель открыл стрельбу в ходе конфликта со школьниками

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Учитель открыл стрельбу во время конфликта с детьми в Нальчике, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом 27 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в одном из учебных заведений, когда три ученика набросились на преподавателя и стали его избивать. После этого мужчина схватил травматический пистолет и произвел из него три выстрела в воздух. После этого подростки убежали.

Нападению предшествовал конфликт одного из школьников с учителем истории из-за учебного процесса. Девятиклассник полагал, что преподаватель придирается к нему и «мешает спокойно жить». Чтобы выяснить отношения, обиженный ученик взял с собой двух друзей, с которым и совершил нападение на учителя.

Уточняется, что после инцидента школьники успели скрыться, однако их задержали. Зачинщика разборки обнаружили дома. Ведется проверка по факту случившегося, пишут "Известия".