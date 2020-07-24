В Кинельском районе закрыли наркоманский притон

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Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина неоднократно предоставлял свою комнату в коммунальной квартире знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств.Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что за определенное незначительное вознаграждение - спиртное или сигареты, разрешал молодым людям собираться у него для употребления наркотических средств.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.