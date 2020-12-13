В Исаклинском районе знакомый вызвался помочь пенсионерке и обокрал ее

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В полицию поступило сообщение от пожилой жительницы села Исаклы, у которой из дома похищены денежные средства на сумму 4800 рублей. Женщина рассказала, что накануне к ней в гости приходил знакомый местный житель 1977 года рождения, которого она попросила сходить в магазин за продуктами и дала ему денежную купюру достоинством 5000 рублей. Знакомый вернул ей сдачу после похода в магазин в размере 4800 рублей, которую при нем же она спрятала под подушку в спальной комнате. На следующий день денег под подушкой хозяйка не обнаружила.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Находясь в гостях, он воспользовался моментом, пока хозяйка дома отвлеклась, забрал спрятанные деньги и покинул дом. Вину мужчина признал, часть денежных средств у него была изъята в ходе следственных действий.

Группой дознания ОМВД России по Исаклинскому району возбуждено уголовное дело, собщает облМВД.