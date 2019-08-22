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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасиловании

22 августа 2019 18:01
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Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского, пострадала 22-летняя гражданка Казахстана.
Как передает РИА Новости, в Екатеринбурге трем полицейским предъявили обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле. Об этом сообщило региональное управление СК.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского, пострадала 22-летняя гражданка Казахстана.

Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Фигурантов задержали представители управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

В ближайшее время суд определит меру пресечения, следователи просят о заключении под стражу.

В Свердловскую область направили сотрудников главного управления собственной безопасности МВД России, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.


Фото: СУ СКР по Свердловской области 
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