В Чапаевске ищут убийцу женщины

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4 октября 2019 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Менделеева в городе Чапаевске Самарской области, было обнаружено изуродованное тело женщины, 1965 года рождения с множественными резаными ранами тела.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.В ходе расследования уголовного дела была обнаружена запись с видеорегистратора, где видно, что за некоторое время до убийства потерпевшая идет по улице с мужчиной на территории микрорайона «Берсол».В настоящее время предпринимаются необходимые меры к розыску мужчины. Всех, кому известна какая-либо информация, просьба обращаться по телефону: 8(846) 339-12-10, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.