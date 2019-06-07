В Безенчуке оперативники задержали мужчину, подозреваемого в сбыте героина

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В ОМВД России по Безенчукскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Из материалов, собранных полицейскими следует, что в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан мужчина 1988 года рождения. Сотрудники органов внутренних дел задокументировали факт продажи им героина массой 0,63 грамма.По данным правоохранителей, задержанный ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие, сообщает облМВД.