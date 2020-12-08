Уличный разбойник в Тольятти задержан

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в нападении на тольяттинца.

В середине ноября текущего года в отдел полиции в Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на мужчину 1984 года рождения около одного из подъездов многоквартирного дома расположенного на бульваре Орджоникидзе. Заявитель пояснил, что неизвестный мужчина подошел к нему на улице и у них возник конфликт, в ходе которого незнакомец неожиданно начал наносить потерпевшему удары кулаками, а когда тот упал на землю, вытащил из его кармана сотовый телефон и деньги в размере 3 500 рублей.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Тольятти возле торговой точки, расположенной на Ленинском проспекте, заметили мужчину, схожего по приметам с указанным в ориентировке и задержали его. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у него сотовый телефон и часть денежных средств, как позже выяснилось, принадлежащие потерпевшему.

В ходе опроса мужчина признал свою вину, пояснив, что часть наличных денежные средства он успел потратить на личные нужды. По данным сотрудников полиции, подозреваемый - житель Автозаводского района 1999 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.