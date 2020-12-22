Участница вписки в Самаре в разгаре событий сорвала с шеи золотые украшения на 40000 рублей и убежала

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Из материалов уголовного дела следует, что в квартире дома, расположенного на ул. Перекопской у 28-летнего жителя областного центра открыто похитили золотые украшения.

Оказалось, что к совершению грабежа может быть причастна одна из его знакомых. Из собранных материалов следовало, что в тот день потерпевший находился в гостях у друзей. В ходе совместного времяпрепровождения у молодых людей произошел конфликт. Одна из знакомых потерпевшего, воспользовавшись моментом, сорвала с шеи золотую цепочку и кулон. Самостоятельные попытки вернуть похищенное оказались безуспешными. Сумма причиненного ущерба составила 46 000 рублей.

По информации полицейских предполагаемая 28-летняя злоумышленница нигде официально не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи. Правоохранители в ходе оперативных мероприятий установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее. В ходе опроса, женщина пояснила, что похищенное сдала в ломбард на следующий день после совершенного преступления, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.