Убийца вышел по УДО и тут же начал убивать, насиловать детей и разбойничать
18 сентября 2019 18:34
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Сегодня Свердловский областной суд приговорил грабителя с гаечным ключом Николая Агеева к пожизненному заключению. Выйдя из тюрьмы по УДО, Агеев жил где придётся и промышлял грабежами. Его пасли правоохранители, пока преступник не оглушил и не ограбил собутыльника в его же квартире. Но просто забрать несколько тысяч рублей Агееву оказалось недостаточно. Пьяный зверь изнасиловал десятилетнюю падчерицу собутыльника, а потом утопил её в ванне. А на следующий день Агеева поймали и посадили в клетку. В подробностях жуткой уральской истории разбирался Лайф.
Сорокапятилетний курганец Николай Агеев сел за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами ещё в 2006 году. Ему дали 16 лет, и выйти он должен был в 2022 году. Но преступник подал на УДО и вышел гораздо раньше.
— Он отбывал наказание в колонии строго режима на территории Свердловской области. Однако в октябре 2017 года его перевели в колонию в Курганской области... — комментировали в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.
Отморозок вышел условно-досрочно...
Выйдя по УДО, Агеев не знал, куда ему идти и чем заняться, — он не имел постоянного места жительства. На преступления его толкнула корысть. По версии следствия, преступник совершил с августа по сентябрь 2018-го серию разбойных нападений.
В конце августа Агеев схватил за шею свою екатеринбургскую знакомую и повалил на пол, забив её молотком и топором. После этого он ограбил её квартиру на сумму около 13 тыс. рублей.
Но в основном преступник орудовал в Челябинске, нападая на продавцов продуктовых магазинов. Агеев избивал их гаечным ключом по голове, выгребая всю выручку.
Убийца при всей своей звериной кровожадности принимал определённые меры предосторожности. В качестве оружия он носил не нож, а обычный гаечный ключ и молоток, чтобы в случае задержания или проверки документов сойти за обычного работягу. За собой Агеев следил и не опускался, хотя и жил где придётся. Впрочем, нельзя сказать, что грабежи приносили Агееву большие деньги. Самый большой куш, который он сорвал во время разбоев, — всего 28 тысяч рублей. В основном ему перепадали маленькие суммы — хватало лишь на "подённый корм" и выпивку.
При этом Агеев, как и многие преступники, мало понимал современную специфику работы оперативников, когда по городу и в помещениях повсюду расположены камеры наблюдения, с которых легко снять нужную информацию. Он орудовал дерзко и бесшабашно, как будто на дворе были лихие девяностые. В Сети есть несколько видео, на которых хорошо заметны лицо преступника и его хищные звериные повадки.
Облегчая себе задачу, Агеев нападал преимущественно на женщин. Ориентировка на преступника была уже давно, но вот поймать его не удавалось целый месяц.
Изнасиловал 10-летнюю и утопил в ванне
Сама себе палач я и судья,
Сама себе жестокий прокурор.
Ежесекундно у меня есть я —
Сама себе безжалостный укор.
И в шуме ветра, в книгах между строчек,
И на застывших стрелках циферблата —
За смерть твою, родная моя дочка,
Навечно приговор мне: виновата!
Эти проникновенные стихи Елена (имя изменено. — Прим. Лайфа) из Каменска-Уральского посвятила своей любимой дочери. До сих пор она не может простить себе того, что 11 сентября 2018 года ушла на работу в ночную смену, оставив свою десятилетнюю дочь на попечение пьющего сожителя. Он и привёл в дом Агеева для совместного распития алкоголя. Соседи видели, как собутыльники затаривались горячительным в ближайшем алкомаркете. Там их и сняли камеры видеонаблюдения, что позволило следователям отождествить убийцу и насильника с челябинским разбойником.
После попойки Агеев оглушил сожителя хозяйки квартиры гаечным ключом и обратил свой хищный взор на десятилетнюю девочку. Сначала зверь надругался над ней, а затем утопил девочку в ванне. Обшарив квартиру, Агеев нашёл девятнадцать тысяч рублей и скрылся с места преступления. По некоторым данным, соседи слышали стоны и крики, но не решились звонить в полицию.
Закрыли пожизненно
Преступник уехал на машине обратно в Челябинск, где орудовал месяцем ранее. Там на ж/д вокзале его и задержали. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, Агеев обвинялся в двух убийствах (в том числе несовершеннолетнего), двух покушениях на убийство, изнасиловании малолетней и пяти разбойных нападениях. Жертвами стали четыре женщины, мужчина и малолетняя девочка.
Сегодня Николая Агеева приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
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