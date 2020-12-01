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У жителя Сызрани обнаружен тайник с наркотиками

1 декабря 2020 09:30
77
У жителя Сызрани обнаружен тайник с наркотиками

К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что житель города Октябрьск может незаконно хранить наркотические вещества.

В ходе проверки, полученные сведения подтвердились. Оперативники в присутствии понятых провели осмотр частого дома, где проживал мужчина. При осмотре надворных построек, полицейские обнаружили растения, схожие с коноплей, а также измельченные вещества растительного происхождения. 

Изъятое  сотрудники полиции  направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате исследования установлено, что изъятым является конопля, массой 344 грамма и наркотическое средство марихуана, массой  396 грамм.

Задержанный пояснил полицейским, что хранил наркотические вещества для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется полицейскими. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый – житель города Октябрьск 1963 года  рождения, в прошлом привлекался к уголовной ответственности  за сбыт наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Виновнику грозит крупный срок.

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