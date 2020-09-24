У жителя Самарской области нашли более 400 граммов наркотика

177

На веранде в тумбочке полицейские обнаружили металлическую банку с растительным веществом темно-зеленого цвета.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Нефтегорский» установили, что житель села Дмитриевка 1992 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков и хранит у себя дома запрещенные вещества.

При досмотре территории частного домовладения, в присутствии понятных, на веранде в тумбочке полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с растительным веществом темно-зеленого цвета.

Экспертизой установлено, что изъятым является наркотическое средство марихуана, массой 412,02 грамма. Мужчина пояснил полицейским, что наркосодержащие растения он нарвал недалеко от дома, высушил и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).