У самарца изъяли более 2 кг наркотиков
13 ноября 2019 09:58
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» получили оперативную информацию о том, что житель областной столицы 1999 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. На территории города Сызрань около одного из домов, расположенных на улице Базисная, полицейские задержали подозреваемого. В результате личного досмотра в присутствии понятых у молодого человека были изъяты 13 фасованных свёртков с порошкообразным веществом, средства связи, банковская карта и деньги. Согласно заключению эксперта изъятым веществом оказался синтетический наркотик массой 13,621 грамм, который, по данным оперативников, предназначался для дальнейшего сбыта.
В этот же день в ходе обследования съемной квартиры, в которой проживал подозреваемый, в присутствии понятых сотрудники полиции изъяли еще около 73 граммов запрещенного вещества, подготовленного для дальнейшего сбыта, а также различные инструменты, которые использовались для расфасовки наркотиков.
Выясняя канал поставки запрещенного вещества подозреваемому, полицейские провели «оперативный эксперимент», в результате которого на участке местности, расположенного примерно в 50 метрах от обводной дороги г.Сызрань, оперативники изъяли крупную партию наркотиков, так же предназначавшихся для дальнейшего сбыта. В двух полиэтиленовых пакетах находилось 656,4 грамм синтетического наркотика и 152,6 грамм запрещенного вещества растительного происхождения.
В результате дальнейшей работы полицейские установили предполагаемого поставщика запрещенных веществ. Оперативники задержали автомобиль подозреваемого на автодороге обход г. Сызрань на территории Сызранского района. В транспортном средстве подозреваемого самарца 1985 года рождения оперативники в присутствии понятых обнаружили и изъяли картоную коробку, внутри которой находились пакеты с веществом в виде кристаллов неокрашенного цвета и с веществом растительного происхождения. Экпертиза установила, что изъятым является 2 вида синтетических наркотиков массой 665,3 грамм и 643,1 грамма.
Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта на территории города Сызрань через сеть интернет посредством так называемых «закладок». Оба жителя областной столицы задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. В настоящее время оперативники устанавливают канал поставки запрещенных веществ в Самарскую область.
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