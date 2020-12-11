Тольяттинский предприниматель лишился перфоратора

133

В полицию Тольятти обратился один из индивидуальных предпринимателей который сообщил, что из его торгового павильона пропал перфоратор. Заявитель оценил ущерб на сумму свыше 7000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к хищению может быть причастен один из продавцов торгового павильона.

Полицейские установили адрес проживания предполагаемого злоумышленника - 36-летнего местного жителя. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он полностью признал свою вину и рассказал, что сдал перфоратор в ломбард. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.