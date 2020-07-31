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Тольяттинские полицейские задержали пьяного водителя, который угрожал им ножом

31 июля 2020 12:27
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Тольяттинские полицейские задержали пьяного водителя, который угрожал им ножом
29 июля примерно в 01:30 в г. Тольятти на улице Горького сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить водителя автомобиля «Лада Гранта», но законное требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Сотрудники полиции начали преследование автомобиля. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, чем создавал реальную угрозу для жизни и здоровья других участников. На всём пути преследования Госавтоинспекторы с помощью сигнально-громкоговорящего устройства требовали прекратить правонарушение и остановить автомобиль, но водитель продолжал движение. В районе дома № 54 по ул. Горького правонарушитель и находящиеся в салоне пассажиры - молодой человек и девушка, бросив автомобиль, попытались скрыться с места происшествия. После непродолжительной погони инспекторы ДПС около дома № 30 по Рабочему проезду догнали правонарушителей. В то время, когда один из инспекторов удерживал молодого человека и девушку, второй офицер принимал меры по задержанию водителя автомобиля, но тот оказал сопротивление, достал нож и начал приближаться к сотруднику. На неоднократное требование прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал. Инспектор ДПС предупредил о намерении применить табельное оружие и, достав пистолет, произвёл предупредительный выстрел в воздух, после чего злоумышленник бросил нож и сдался.

Как установили полицейские, задержанными оказались 25-летний водитель, у которого имелись явные признаки опьянения, и два пассажира: молодой человек 1994 и девушка 1997 годов рождения. При проверке по учетным данным ГИБДД выяснилось, что транспортное средство водителю не принадлежит, и документов на автомобиль у него нет. Кроме этого, данный водитель ранее уже привлекался к ответственности в 2013 и 2014 гг. за управление транспортными средствами, не имея водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. Впервые получив в 2015 году право на управление автомобилем, молодой человек вновь был задержан сотрудниками полиции за езду в нетрезвом виде в 2017 году, в результате чего снова был привлечен к ответственности.

Дознователи в действиях злоумышленника усмотрели нарушения закона и возбудили уголовное дело, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, нарушитель привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 12.25 КоАП РФ. Также полицейскими собраны и направлены в суд для принятия решения административные материалы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По факту неправомерного завладения автомобилем в настоящее время проводится проверка. Материалы по факту угрозы жизни и здоровью сотруднику полиции направлены в СК РФ по Самарской области для принятия процессуального решения, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com


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