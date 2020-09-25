Тольяттинец вскрыл машину ножницами ради перфоратора

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Транспортное средство было припарковано около дома на Московском проспекте.

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1980 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его автомобиля «ВАЗ-21074» пропал перфоратор. Транспортное средство было припарковано около дома на Московском проспекте.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики и опросили пострадавшего. В ходе разговора с заявителем были установлены сведения о похищенном имуществе.

Сотрудники уголовного розыска отработав на причастность к преступлению лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Установив личность подозреваемого и места его возможного нахождения, задержали мужчину. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1977 года рождения.

В ходе опроса мужчина сознался в совершении кражи и пояснил полицейским, что открыл автомобильную дверь канцелярскими ножницами. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.