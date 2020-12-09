Тольяттинец хотел угнать машину, так как не было денег на такси

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Сотрудники Росгвардии помешали злоумышленнику похитить автомобиль, принадлежащей местной жительнице.

В ночное время экипаж отдела вневедомственной охраны, находящийся на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что во дворе дома на улице Мира, неизвестный гражданин вскрывает автомобили. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

При отработке прилегающей территории был обнаружен мужчина, подходящий под приметы ориентировки. К оперативно прибывшим росгвардейцам подошла прохожая, сообщившая, что случайно стала свидетельницей противоправных действий: из окна своей квартиры она увидела, как неизвестный сломал зеркало у припаркованного автомобиля и попытался проникнуть в салон машины.

В ходе беседы с сотрудниками подозреваемый рассказал, что принял решение угнать автомобиль, чтобы уехать домой, так как денег на такси у него не было.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу полиции. Как выяснилось позже, задержанным оказался гражданин 2000 года рождения, который уже был судим за кражу и грабеж. При осмотре близлежащей территории сотрудниками вневедомственной охраны были обнаружены также вскрытые автомобили «ВАЗ-2107 и «Ока».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Фото: Pixabay.com