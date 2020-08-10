Терапевт в Самаре брала взятки за фальшивые справки призывникам

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В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность врача-терапевта медицинской призывной комиссии отделения призыва военного комиссариата по Советскому и Железнодорожному району г. Самары к получению денежных средств от заинтересованных граждан в оказании содействия в их незаконном освобождении от призыва на военную службу.Установлено, что врач-терапевт в период призывных кампаний за денежное вознаграждение вносил фальсифицированные сведения о наличии различных хронических заболеваний в медицинские карты призывников подлежащих прохождению военно-врачебной комиссии. В последующем призывники признавались «ограниченно годными к военной службе». За оказанное содействие врач получала до 150 000 рублей.Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.Суд назначил обвиняемой штраф 2 млн рублей с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на государственной службе и медицинской деятельностью в органах здравоохранения сроком на 1 год.

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