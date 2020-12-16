Сызранец воспользовался ключами от квартиры, которые ему доверили и украл два телевизора

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения имущества.

В день совершения преступления обвиняемый находился в квартире, в которую позвала его знакомая, которая помогала хозяйке жилплощади присматривать за имуществом в моменты ее отсутствия. С наступлением вечера они отправились по домам, а ключи от квартиры знакомая решила отдать обвиняемому, доверяя его добропорядочности.

Проводив знакомую, мужчина принял решение вернуться, чтобы реализовать преступный умысел на хищение имущества. Открыв входную дверь ключом и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, обвиняемый прошел в квартиру и похитил два телевизора. После он сразу отправился в комиссионный магазин, в который сдал похищенное имущество. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. В результате проведенных оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. В настоящее время похищенная техника изъята и возвращена законной владелице.

Ранее не судимому местному жителю 1983 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Отделом, по расследованию преступлений совершенных на территории города Сызрань СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.