Сызранец-любитель краденого сыра похитил 200 тысяч у родственницы

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В Самарской области окончено расследование уголовного дела по факту кражи денежных средств и продуктов питания.

По данным следствия, обвиняемый совершил семь краж из магазинов и хищение около 200 тысяч рублей с банковской карты близкой родственницы.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела в отношении жителя города Сызрани 2002 года рождения.

Как следует из материалов дела, в конце августа злоумышленник совершил хищение денежных средств в размере 198 000 с банковской карты близкой родственницы. Молодой человек тайно взял принадлежащий ей сотовый телефон и с помощью приложения банка оформил на женщину кредит. Произведя необходимые операции, он перевел сумму на свой счет. Похищенные средства он потратил на собственные нужды.

Позднее, осенью текущего года, обвиняемый совершил хищения продуктов питания в различных торговых точках. Всего сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к семи мелким кражам.

По версии следствия, молодой человек в течение месяца заходил в супермаркеты в разных частях города и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, прятал в куртке продукты питания. Добычей злоумышленника становились банки растворимого кофе и сыр определенной марки. Позже обвиняемый признался, что очень любит именно этот молочный продукт.

Установить личность предполагаемого злоумышленника удалось после просмотра видеозаписей с камер из торговых точек. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение мелкой кражи из магазина и был знаком сотрудникам полиции.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.