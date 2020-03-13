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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного государственного инспектора ГУ МЧС России по Самарской области

13 марта 2020 12:51
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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного государственного инспектора ГУ МЧС России по Самарской области
Ее задержали сотрудники транспортной полиции в 2019 году при получении взятки.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах (главный государственный инспектор) ГУ МЧС России по Самарской области была задержана в 2019 году сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения.
Тогда в результате отработки оперативной информации был выявлен и задержан спасатель, 1983 г.р., который, действуя как посредник, получил крупную денежную сумму за получение прав на управление маломерными судами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был установлен факт передачи ей посредником части от ранее полученного им незаконного денежного вознаграждения за получение тремя гражданами положительных результатов при прохождении аттестации судоводителей и беспрепятственную сдачу экзамена на право управления маломерными судами.

Отделом дознания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.
Сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте было установлено 9 эпизодов совершённого начальником отдела безопасности людей на водных объектах (главным государственным инспектором) ГУ МЧС России по Самарской области мелкого взяточничества и 4 - служебного подлога. На период следствия, по решению суда, она была отстранена от исполнения служебных обязанностей.
По окончании предварительного расследования уголовное дело было передано по подследственности в Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292.1 и частью 1 статьи 292 УК РФ, она признала полностью. От неё поступило ходатайство о назначении судебного штрафа, которое было удовлетворено судом. Ленинский районный суд г. Самары вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении ей судебного штрафа в сумме 65 000 рублей. 

Фото pixabay.com


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