Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Тольятти раскрыли грабеж

193

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что когда она шла по улице, к ней подошел неизвестный мужчина, сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что на одной из улиц Центрального района неизвестный злоумышленник похитил имущество у местной жительницы. Добычей грабителя стала золотая цепочка. Ущерб от действий злоумышленника женщина оценила в 10 000 рублей. Прибывшие по указанному адресу полицейские подробно опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что когда она шла по улице, к ней подошел неизвестный мужчина, сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Со слов потерпевшей стражи порядка составили фоторобот подозреваемого.

Вскоре при патрулировании Автозаводского района сотрудники патрульно- постовой службы на одной из улиц задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный местный житель 1985 года рождения, который, по данным полиции, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанный полностью признал свою вину. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску похищенного имущества.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.