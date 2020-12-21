Сегодня в Самарском областном суде стартуют слушания по делу скандального экс-мужа судьи

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В конце июля 2020 года 58-летний мужчина прославился на всю страну — будучи нетрезвым, он бросил гранату в полицейский наряд, вызванный бывшей супругой, судьей 6-го кассационного суда.



Наряд полиции в одну из квартир дома на улице Буянова был вызван по итогам громкой семейной ссоры. Мужчина бросил в сторону полицейских гранату, которая взорвалась, при задержании у него изъяли вторую гранату. Сотрудники полиции получили легкие телесные повреждения.



Бывшая супруга буяна работает судьей с 2001 года. Она начинала мировым судьей судебного участка №22 Куйбышевского района Самары. В 2007 году назначена судьей Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. С 2019 года — судья второго судебного состава 6-го Кассационного суда. Ее бывший муж вел асоциальный образ жизни.



Сегодня в Самарском областном суде пройдет первое заседание по этому громкому делу. Виновнику вменили статьи «Незаконное хранение взрывчатки», «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Два из этих составов относятся к особо тяжким и подразумевают серьезные сроки лишения свободы, пишет СО ОНЛАЙН.