Самарцев предупреждают возможных случаях телефонного мошенничества на территории РФ

64

Начиная с 2016 года, в Минюст России поступило более 9 000 заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов, в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве.

По информации МВД России и Следственного комитета Российской Федерации в их территориальные органы также поступают аналогичные заявления граждан.

Неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Через некоторое время с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом или следователем, которое под различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через различные платежные системы.

Минюст России информирует о необходимости гражданам соблюдать бдительность и сообщает, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не являются сотрудниками Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные обязанности.