Самарский таксист хотел отомстить оппоненту и поджег машину

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Полицейские задержали подозреваемого в покушении на поджог автомобиля.

В полицию в Самаре обратился местный житель, сообщивший о возгорании иномарки, припаркованной на неохраняемой стоянке возле дома на 24 км Московского шоссе.

На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Недалеко от места возгорания специалисты обнаружили пластиковую бутылку. Полицейские выяснили, что огонь заметил жилец дома. По его словам, в момент возгорания возле автомобиля стоял мужчина. Неравнодушный житель многоквартирного дома окрикнул незнакомца и побежал вниз, чтобы потушить пожар. Когда выбежал на улицу, рядом с автомобилем никого не было. Подоспевший к своей машине хозяин автотранспорта и неравнодушный сосед потушили возгорание.

Пполицейские опросили 28-летнего владельца автомобиля и выяснили, что накануне между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт на автомойке во время ожидания своей очереди, и возможно оппонент решил ему отомстить.

При отработке полученных сведений оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний водитель такси. Оперативники отследили маршрут передвижения мужчины и задержали его. Самарец признался в содеянном. Свой поступок он мотивировал тем, что после ссоры на автомойке он проследил за оппонентом и узнал, где тот оставляет свое транспортное средство. Из показаний подозреваемого следует, что в качестве воспламеняющей жидкости он использовал бензин. Когда иномарка вспыхнула, мужчина услышал окрик одного из жильцов дома и убежал с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

По данным полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.