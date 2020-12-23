Самарские полицейские раскрыли преступление, совершенное в отношении жителя Брянска

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34-летний житель г. Брянска в конце октября прибыл на своем автомобиле в Самарскую область.

По пути следования к месту назначения он обнаружил неполадки в работе двигателя транспортного средства. С помощью Интернет-площадки объявлений он нашел подходящее предложение о ремонте и позвонил по указанному номеру телефона. Продавец услуги сообщил, что для осуществления ремонтных работ необходимо доставить автомобиль в Самару. Воспользовавшись услугами эвакуатора, житель Брянска выполнил условие, при этом ключи и документы на свое имущество он передал мастеру через работника службы эвакуации. Спустя время пострадавший получил информацию о доставке автомобиля адресату.

Когда пришло время забирать машину, владелец не смог дозвониться до мастера и выяснить местонахождение автомобиля. Самостоятельные поисковые мероприятия также оказались безуспешными.

Сотрудники полиции выяснили, что неисправный автомобиль доставили на улицу Промышленности Самары. Личность получателя полицейские установили. Им оказался ранее судимый за совершение кражи и грабежа 22-летний житель областного центра.

По версии следствия, безработный самарец после получения автомобиля и полного пакета документов перепродал чужое имущество. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отработали места возможного появления подозреваемого. В ходе проверки одного из адресов молодого человека задержали. Свою вину мужчина отрицать не стал и рассказал обстоятельства совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.