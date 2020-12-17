Самарская пенсионерка пожаловалась на банк, став жертвой мошенников

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В прокуратуру Железнодорожного района г. Самары обратилась 77-летняя гражданка с жалобой на действия сотрудников АО «Почта Банк».

Пожилая женщина сообщила, что в результате неправомерных действий сотрудников банка на её имя была выпущена банковская карта. Картой завладели мошенники и сняли со сберегательного счета заявительницы 92 800 рублей. Пенсионерка карту не получала, а во время списания денежных средств находилась в г. Санкт-Петербурге.

Данные факты нашли своё подтверждение по результатам проведения прокуратурой района проверки исполнения законодательства о банковском деле АО «Почта Банк». Установлено, что сохранность денежных средств гражданка банком не обеспечена, сведения о том, кем была выпущена данная банковская карта, не представлены.

Прокуратура района обратилась с исковым заявлением в интересах заявительницы о взыскании с банка материального ущерба, а также компенсации морального вреда.

Мировым судьёй судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района г. Самары вынесено решение об удовлетворении заявленных исковых требований прокуратуры района. В пользу пенсионерка с АО «Почта банк» взыскано 141 197 рублей, сообщает облпрокуратура.

Фото: Pixabay.com