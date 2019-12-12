Самарец убил знакомого у него дома металлической трубой по голове
12 декабря 2019 10:37
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13 июля, находясь в квартире своего знакомого в Кировском районе г. Самары, в ходе распития спиртных напитков и возникшего между ними конфликта, обвиняемый нанес ему металлической трубой не менее 35 ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, причинив множественные телесные повреждения. Смерть наступила на месте происшествия.
Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Кировского района.
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