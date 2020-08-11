Самарец с мотыгой напал на жену и тёщу

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В Самаре завершено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело возбужденное в отношении 35-летнего жителя областного центра.Конфликт между мужем и женой произошел рано утром на кухне. Из собранных материалов следует, что накануне и незадолго до ссоры, мужчина употреблял крепкие алкогольные напитки. Первоначальной причиной семейной ссоры стал чайник. Со слов обвиняемого, теща неправильно поставила его на плиту. Во время словесной перепалки мужчина открыл газ на всех четырех конфорках. Остальные члены семьи решили не реагировать на высказывания нетрезвого родственника и молча выключили газ. Однако мужчина не успокоился, он толкнул жену, после чего вышел в сад. Вернулся спустя несколько минут, преградив женщинам путь в другие комнаты. Размахивая принесенной мотыгой, пытался ударить по голове одну из своих оппоненток, выкрикивал угрозы убийством. Понимая, что убежать не получится, 35-летняя женщина закрыла спиной свою 53-летнюю мать и оказала сопротивление агрессивному мужу. Во время потасовки старшей представительнице семьи удалось выбежать в детскую комнату, забрать внучку 2018 года рождения, через окно выбраться из дома и обратиться за помощью в полицию.Задержали злоумышленника на месте преступления – в доме, расположенном на ул. Невского. В ходе осмотра жилища сотрудники полиции изъяли садовый инструмент. Его впоследствии приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Свою вину в совершении преступления мужчина признал, сообщает облМВД.