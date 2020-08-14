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Самарец отобрал у матери пылесос, не получив денег на выпивку

14 августа 2020 13:39
168
Самарец отобрал у матери пылесос, не получив денег на выпивку
Суд вынес обвинительный приговор 41-летнему жителю Самары.

В квартире дома на ул. Путейской между матерью и сыном произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина потребовал у 61-летней матери деньги на покупку алкоголя. Получив отказ, безработный и ранее судимый 41-летний сын открыто похитил у матери пылесос, после чего сел на такси и скрылся с места происшествия.

О произошедшем женщина сообщила в полицию. Участковые уполномоченные полиции установили и опросили очевидцев, узнали у них данные транспортного средства, его водителя и вероятный маршрут передвижения злоумышленника. В ходе работы полицейские установили адрес ломбарда, куда планировал мужчина сдать похищенный пылесос. Злоумышленника задержали на улице Путейской. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. В ходе расследования уголовного дела, дознаватели собрали достаточную доказательственную базу.

Кировский районный суд г. Самары, изучив представленные органом предварительного расследования доказательства, рассмотрел дело по существу и вынес мужчине обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.
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