Самарец лишился аккумулятора от электросамоката

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В дежурную часть ОП №7 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местного жителя 1990 года рождения. Молодой человек пояснил, что неизвестный злоумышленник открыто похитил у него аккумулятор от электросамоката и зарядное устройство, причинив значительный материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.Полицейские составили со слов потерпевшего фоторобот злоумышленника. На следующий день предполагаемый преступник был задержан стражами правопорядка. Мужчина 1959 года рождения намеревался сбыть похищенное, а деньги потратить на алкоголь, однако припрятанное имущество не успел реализовать, так как был задержан сотрудниками полиции. Похищенное возвращено законному владельцу. Возбужденное уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу, сообщает облМВД.На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо, в котором жители областной столицы выражают слова благодарности сотрудникам отдела полиции №7 Управления МВД России по г. Самаре.